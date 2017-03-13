拔樁意味濃 吳敦義低調訪雲林榮家

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義（左）送雲林榮家伯伯繡有國旗的帽子，伯伯很開心。（許素惠攝）

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義（中）受雲林榮家員工及住民歡迎。（許素惠攝）

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義（左二）問候雲林榮家住民。（許素惠攝）

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義近午低調拜訪雲林榮民之家，榮家是黃復黨部鐵票，被視為是現任主席洪秀柱的堅固地盤，吳雖沒有著墨選舉語言，但是拔樁意味相當濃厚。

吳敦義搭乘高鐵、輕車簡從地抵達雲林，由於是私人行程，完全沒有對外公開，雲林榮家也是臨時接獲通知，主任劉清翔緊急請大德工商校長涂金助來作陪。

吳敦義一到達榮家獲得所有員工及榮民伯伯的熱烈歡迎，他一一與大家握手問候，並探望行動不便的住民，噓寒問暖關懷，提及榮家設立的經過，係故總統蔣介石的德政，還贈送繡有國旗的棒球帽100多頂給還能自如行動的伯伯。

吳敦義全程約2分鐘簡短談話，完全沒有觸及黨主席選舉的話題，不過，從他低調訪榮家、關心榮民、送國旗帽，以及談及蔣介石，在在透露出搶占洪秀柱鐵票的企圖。

(中時)