台灣人海外詐騙多 葉俊榮：滿丟臉的
近日頻傳台灣人在海外涉詐騙案，內政部長葉俊榮今天說，「覺得滿丟臉的」。台灣人到印尼、西班牙、菲律賓等地從事詐騙，且對象多是中國大陸人，造成跟大陸之間很麻煩的課題。
葉俊榮中午接受YAHOO TV直播專訪，網友詢問，台灣行動支付起碼慢中國10年，是否因為詐騙猖獗，詐騙技術領先大陸至少10年？
葉俊榮表示，台灣掃蕩詐騙案有成果，如一銀盜領案迅速偵破，有許多台灣人到印尼、西班牙、菲律賓等地從事詐騙行為，且大都是詐騙大陸人，造成台灣跟大陸之間很麻煩的課題。
葉俊榮說，台灣在國外有派駐10名警察聯絡官，例如之前發生在韓國有台灣女性涉詐騙案遭逮，警察聯絡官可就地處理，或跟當地警察合作情資；但大陸的駐外人數是台灣的幾十倍，有些案件大陸的掌握更快。
他表示，查緝詐騙案分為三大部分，一是負責拿錢的車手；二是設置電信器具的機房，台灣幾乎是把整個詐騙的business model（商業模式）輸出到國外；第三則是幕後出資指揮的金主，這是目前查緝詐騙案花最多力氣去做的部分。打詐與反毒都是重要工作，台灣詐騙案多，「覺得滿丟臉的」。
另有網友建議，政府應學菲律賓總統杜特蒂嚴厲掃毒，葉俊榮則回應，法治上不應學習菲律賓，對毒品要從源頭去掃蕩，並希望家庭、社會跟治安機關一起動員防毒；面對吸毒的人，也要去了解他們的狀況，建立戒治的機制。1060313
(中央社)
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