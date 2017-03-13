星巴克冷萃咖啡　15日起全台同步登場

星巴克將於15日起於全台409間星巴克門市同步推出冷萃咖啡。（王英豪攝）

冷泡茶可保留兒茶素、茶多酚等物質，除了健康，更可減少苦澀並增加豐腴喉韻。冷萃咖啡也一樣！不同於冰滴咖啡利用冰塊自然融化，一滴滴冰水滴入咖啡粉的作法，冷萃咖啡是直接將咖啡浸泡於室溫水中萃取14小時，或以更低溫慢速萃取48小時，不只保留咖啡本身甘甜，更帶來類似巧克力、柑橘等豐富香氣與喉韻。這個細膩滋味，將於15日起於全台409間星巴克門市同步登場。

星巴克表示，COLD BREW冷萃咖啡運用不同的咖啡豆、濃度與時間，能萃出不同香氣與滋味，變化多樣，目前使用的是西雅圖星巴克咖啡研發團隊，經60多次不同嘗試調配出的冷萃綜合咖啡豆，特別適合夏季享用。

位於捷運市府站旁的星巴克台北時代門市，也將從15日起改裝成「COLD BREW主題門市」，並推出門市限定飲料「甜香草奶油冷萃咖啡」。歡慶品牌來台19週年，星巴克也將推出28種全新週年紀念杯款與咖啡設備。

(中時)