星巴克冷萃咖啡 15日起全台同步登場
冷泡茶可保留兒茶素、茶多酚等物質，除了健康，更可減少苦澀並增加豐腴喉韻。冷萃咖啡也一樣！不同於冰滴咖啡利用冰塊自然融化，一滴滴冰水滴入咖啡粉的作法，冷萃咖啡是直接將咖啡浸泡於室溫水中萃取14小時，或以更低溫慢速萃取48小時，不只保留咖啡本身甘甜，更帶來類似巧克力、柑橘等豐富香氣與喉韻。這個細膩滋味，將於15日起於全台409間星巴克門市同步登場。
星巴克表示，COLD BREW冷萃咖啡運用不同的咖啡豆、濃度與時間，能萃出不同香氣與滋味，變化多樣，目前使用的是西雅圖星巴克咖啡研發團隊，經60多次不同嘗試調配出的冷萃綜合咖啡豆，特別適合夏季享用。
位於捷運市府站旁的星巴克台北時代門市，也將從15日起改裝成「COLD BREW主題門市」，並推出門市限定飲料「甜香草奶油冷萃咖啡」。歡慶品牌來台19週年，星巴克也將推出28種全新週年紀念杯款與咖啡設備。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。