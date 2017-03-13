星巴克重回澎湖 菊島喜來登門市18日開幕
從2008年「菊島之星」星巴克熄燈後，澎湖已經將近10年沒有星巴克，為回應菊島子民期盼，統一星巴克將於3月18日於福朋喜來登酒店1樓新開「澎湖喜來登門市」，這也將是全台第410間星巴克門市。
星巴克表示，亮點是店內將有大幅藝術牆面，以「白鯨記」為故事概念發想，呈現航海版的咖啡世界地圖，並藉由手工彩繪及結合在地魚網素材來強調咖啡生長帶，以及故事中的咖啡果實、人魚、風神、羅盤、船錨、大白鯨等元素，讓人置身海洋咖啡風情中。
(中時)
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