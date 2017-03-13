高雄前鎮漁港男浮屍 港警公布特徵

前鎮漁港男性浮屍，港警總隊公布死者特徵，籲民眾知有人失蹤且特徵相符，盡速聯絡。(劉宥廷翻攝)

高雄前鎮漁港12日晚6時發現1具男性浮屍，高雄港警總隊指出，該具男屍年約30至50歲、身高170至175公分，身穿黃、藍色長袖棉質T恤(兩袖為藍色、胸前為黃色有一大R字樣)、著深綠灰色棉質長褲(左側有猴子圖樣)；另死者兩耳穿有耳洞(帶有二只耳飾、一紅一白)，左手帶有一串佛珠(佛珠上各珠均有佛字樣)，胸前配帶一只平安符(華山府字樣)、左上臂龍型圖樣刺青、右上臂船錨圖樣刺青、左前胸有放置心律調節器(圓形)、有開刀痕。

警方呼籲民眾知有人失蹤且特徵相符，盡速與港警總隊聯絡，連絡電話：(07)5617138。

(中時)