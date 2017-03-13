林書豪NBA操勞變老？網友揭真相「好像郭子乾」

網友在PTT問卦「林書豪變的很老的八卦」，真相曝光笑翻。（圖／翻攝自PTT）

原來第二張照片是藝人郭子乾。(圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT八卦版PO文「林書豪變的很老的八卦」，提到他和一些華人合照，不過仔細一看皺紋很明顯，讓他忍不住問是不是NBA很操勞，有網友留言回「好像郭子乾」，結果被打槍直指他就是郭子乾，笑翻網友。

網友貼出2張照片，其中一張是他和一些華人合照，鏡頭拉近發現皺紋很明顯，網友直問「有沒有在NBA其實很操勞的八卦」，不過其實這一張根本不是林書豪，而是藝人郭子乾和楊千霈、屈中恆的合照，但不少人乍看下都誤認，留言回「好像郭子乾」，讓網友笑翻說：「郭子乾別以為我不認得你」。

而後面的屈中恆也被誤認為宋少卿，「左邊那個是宋少卿嗎？」網友頻頻眼盲掀起一陣熱議。

(中時電子報)