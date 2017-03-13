韓國仁川獸醫師團來台交流 拜會賴清德
韓國仁川市獸醫師公會會長尹在永一行人，今天上午在台南市獸醫公會理事長朱明泉等人陪同下拜會台南市政府，市長賴清德除親自歡迎接待及感謝仁川市對台南0206地震的關心與捐助外，也期許未來韓國與台南之間能有更多的合作及交流。
市府指出，韓國仁川市獸醫師公會與台南市獸醫師公會為姐妹會，尹在永率領23名理監事，前來台南參加12日台南市獸醫師公會於南元農場舉行的會員大會。仁川公會於0206地震時，曾託台南市獸醫師公會理事長朱明泉捐助100萬韓幣，與台南市有相當多的合作及互訪，期盼未來能開啓更高層級的合作互訪機制。此外，今年8月在韓國仁川市召開的4年一度世界獸醫師大會，台灣籍的獸醫師江世明也將就任會長，成為該會首位亞洲籍會長。
賴清德致詞表示，首先感謝尹會長及仁川獸醫師公會對台南0206地震的關心及捐款，協助重建工作順利進行，為此他特代表全體市民向仁川獸醫師公會一行人深深一鞠躬，表達感激之意。
賴清德還說，這一年來，台南市及受影響的居民已經在社會溫暖的幫助下恢復正常運轉，迎向希望，這也都必須感謝國內外朋友的協助，台南才得以在短時間內重建生活。
賴清德指出，台南市獸醫師公會不僅在工作上非常專業，對於台南市的城市發展也非常關心，從事相當多的公益性活動；也由於他們的支持，台南市率全台之先達成「零安樂死」目標，還推動「畜牧場、漁塭認養工作犬」計畫，創意地巧思為流浪犬找到工作，免於安樂死，盡心處理流浪動物安置問題。
(中時)
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