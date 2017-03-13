納管房仲小廣告，高市環保局修法放寬申請標準

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高市環保局加強稽查，街頭違規房屋租賃買賣小廣告最近已逐漸減少。（高市環保局提供）

高市環保局盼放寬申請標準後，違規的小廣告均可移至合法的廣告板欄。（高市環保局提供）

以往高雄街頭隨處可見的房仲小廣告，在強力取締、開罰下逐漸減少，高市環保局再加強管制力道，修正「廣告物管理辦法」，取消過去嚴格規定，提高廠商申請設置廣告物意願，以納管代替取締，盼藉此徹底杜絕街頭雜亂廣告傳單景象。

高市環保局對抗街頭小廣告，2014年起強制執行斷話6個月處分，去年起更將違規業者移送地政局，依《不動產經濟管理條例》重罰，果然奏效，違規廣告舉發件數，從2014年每月平均1204件，減少到目前每月99件。

環保局分析，建案較多的鳳山、仁武、鼓山區，張貼或懸掛違法廣告物的數量也相對較多，雖然重罰下發揮警示效果，但房仲業者也透過公會，多次向環保局表達廣告需求，盼公部門協助提供合法宣傳管道。

環保局稽查科長馬振耀表示，高雄其實訂有「高雄市張貼及插設懸掛廣告物管理辦法」，但現行規定相當嚴謹，包括廣告物長、寬、高均有管控，業者綁手綁腳之下，往往不願意申請，反而造成違規廣告物橫行。

他指出，環保局已提出修正辦法，月底送市政會議通過後即可實施，新辦法簡化廣告板欄的設置申請條件，以不影響公共安全、交通安全，能兼具市容美觀者，均會儘速核准設置，鼓勵相關業者以合法方式行銷。

(中時)