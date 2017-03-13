廖正井曾拍桌怒嗆體委會 朝野看法不一

棒協理事長廖正井擔任立委時曾拍桌怒嗆體委會，立委趙天麟、徐永明今天皆表示，非常不當，要求政治退出體育，廖正井應知所進退。林德福說，不能輸了就怪罪黨派或政治力介入。

經典賽中華隊兵敗南韓無緣晉級，引發球迷憤慨，負責組訓的棒協成為眾矢之的。今天網路流傳一段影片，現任棒協理事長廖正井擔任立委時，曾為主導權一事質詢時拍桌怒嗆時任體委會主委戴遐齡，「你如果不改回來棒球協會，你看看嘛」，「我絕對連署，要求行政院撤換你」。

對此，民進黨立委趙天麟今天表示，廖正井過去的作為非常不當，現在又遇到檢討聲浪，應知所進退。他說，不管誰執政，用政治力主導體育協會，讓政治凌駕專業，真的是非常不恰當。

趙天麟說，全國性且是亞、奧運項目的體育協會，若仍由政治人物或前政治人物主導，他覺得除沽名釣譽、維護自己的政治勢力外，看不出對運動有何幫助，不只現任公職人員，剛卸任的也應有相關旋轉門的規定，應讓政治人物在專業的亞奧運體育協會退場。

時代力量黨團總召徐永明表示，這是最可悲的畫面，廖正井用立委身分施壓體育署，維護協會的利益，最可怕的是，協會的利益不一定是球隊、球員的利益，時代力量一直堅持政治人物要退出體育協會，回歸專業。

至於有綠委批評棒球運動被國民黨把持，國民黨立委林德福說，不能比賽輸了就交相指責，怪罪黨派或政治力介入問題，體育競賽絕對不要扯到黨派，廖正井現在也不是立委、擔任中職會長的藍委吳志揚也很用心，都希望能把棒協、中職做好，但希望兩方能探討如何合作。1060313

(中央社)