機捷傳暴走 婦女要求讓座卻飆罵

甫通車的桃園機場捷運，昨天傳出婦女在車廂內暴走，別人讓座後，她竟不斷飆髒話，斥責鄰座小孩。網友批歹年冬什麼人都有。桃園捷運警察隊指婦女情緒不穩，po文網友不願追究。

有網友昨天在臉書「爆料公社」po文說，搭乘機場捷運從A18高鐵桃園站回來時，車廂內有1名婦人說她站了1天很累了，希望別人的小孩能坐擠一點，好讓個位置給她坐。

沒想到婦人坐下後，見2個小孩自己在玩，開始瞪他們多次，後來小孩踢到她的腳，婦女就開始很大聲說，可以不要再踢到她了嗎？

婦女還批小孩沒有買票，為什麼可以坐在這裡占位置，開始破口大罵，小孩也被她嚇到連話都不敢說，婦人連髒話、三字經什麼都出來。

網友認為「歹年冬搞肖人」，真的什麼人都有，桃園捷運警察隊表示，有接到民眾舉報，員警上車時，婦人已離開，當事人說，婦人情緒不穩，已決定不追究。1060313

(中央社)