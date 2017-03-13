男子先自焚再跳樓 疑生病厭世輕生

50歲林姓男子今天凌晨在自家3樓疑先自焚、再跳樓輕生，警方調查指出，林男疑生病厭世，日前曾交代後事，但先自焚、再跳樓的輕生方式並不多見。

嘉義縣警方表示，住在新港鄉的林姓男子，現年50歲，未婚，今天凌晨2時許摔落在自家樓下，身上有火燒的痕跡，經家人發現緊急報警，但已回天乏術。

根據死者的姪子表示，今天凌晨他睡在2樓，聽到屋外有重物落地的聲音，馬上下樓查看，發現住在3樓的伯父已倒臥在樓下門口，身上著火。

警方發現死者墜樓前，先將房門反鎖，經打開房門後，在他房間內找到2瓶酒精，其中1瓶已開過、另1瓶未開，陽台上遺留有3支打火機。

警方從死者身上衣褲燒毀情形推測，林男可能先在3樓房間陽台自焚、再跳樓輕生，但現場並未發現遺書。

根據家屬向警方表示，死者疑因生病，造成心情低落，日前曾向胞弟及友人交代後事，親友都勸他要看開，不料仍發生不幸。對於林男的死因，家屬並無意見。

警方呼籲民眾珍惜生命，自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060313

(中央社)