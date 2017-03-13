立院初審 為挹注長照財源每包菸漲20元

立法院財政與社環委員會今天聯席初審通過菸酒稅法部分條文，調增菸稅來挹注長期照顧服務財源；換算下來等於每包菸將調漲新台幣20元，稅收則增加約233億元。

立法院財政委員會以及社會福利及衛生環境委員會，今天聯席審查行政院函請審議的菸酒稅法部分條文修正草案，初審通過菸酒稅法部分條文，將各類菸品應徵稅額，從現行每千支（每公斤）徵收590元，調增為每千支（每公斤）徵收1590元。也就是每包菸的菸稅從11.8元調增為31.8元，增加了20元。

本次的修法，目的在於籌措長期照顧服務財源，因此，未來菸稅的收入將撥入長期照顧服務法設置之特種基金，用於長期照顧服務支出，不適用於財政收支劃分法之規定。

財政部長許虞哲表示，調增菸品稅額為抑制菸品消費之政策工具，可藉由價格效果以價制量，影響菸品消費行為，俾利維護國民健康；每年約可挹注長期照顧服務財源233億元，有助於長照制度永續發展。1060313

(中央社)