張正琪喊冤 台大：確實違反學術倫理

被台大教評會解聘的教授張正琪日前出面喊冤。台大今天發表聲明，張正琪有用造假論文升等，也是另一篇造假論文的實驗指導者，確實違反學術倫理。

台大教授郭明良違反學術倫理案，台大教評會2月開會決議，解聘郭明良和張正琪，而張正琪日前召開記者會喊冤，認為調查認定的4篇造假論文中，竟然叫2篇沒有列名、2篇掛名第三作者的她背負責任，調查結果輕重失衡、悖離事實。

台大今天再度發表聲明指出，由於此案牽涉較廣，為求慎重，校方另組特別委員會，成員共9人，7位來自校外，其中4位是中央研究院院士，主席為校外委員，為了有效傳達調查結果，學校現在也將原英文版本翻譯為中文，並公布於台大首頁。

對於張正琪聲稱CDD2013論文與其升等教授無關，台大表示，張正琪在2016年申請副教授升等教授時，在所教評會及院教評會的升等申請資料中就有該篇論文，該論文直接影響其升等教授的評估，依據教育部及台大相關規定，違反學術倫理情況明確，應撤銷原審定合格教授證書，5年內不得再行受理教師資格申請，並報教育部備查。

而張正琪在記者會中指稱，她僅是JBC2008論文的第三作者，論文違反學術倫理與其無涉，台大也表示，該文碩士生作者執行論文實驗時，張正琪是郭明良實驗室的博士後研究員，受郭明良指派擔任其實驗指導者，因此醫學院調查小組及教評會認定張正琪也負有違反學術倫理的責任。

除了上述兩篇論文，台大也指出，其他論文經張正琪說明及應調查小組要求提供實驗原始結果及數據外，調查小組也請其他作者提供說明及相關資料，經調查小組委員嚴格交叉比對，認定張正琪其他論文也有違反學術倫理的事實，並非僅有JBC2008論文違反學術倫理，目前教育部和科技部還在調查中。1060313

(中央社)