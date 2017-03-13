大英帝國2.0？英脫歐後攜舊子民拚經濟

英國即將展開脫離歐洲聯盟（EU）的協商程序，和大英國協（Commonwealth）成員國這些深負歷史淵源的貿易夥伴也開始評估，能否善用英國脫歐後的機會攜手同心拚經濟。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，源於大英帝國、52國組成的大英國協覺得現在正是時候，可以把彼此的語言和法律聯繫運用得更淋漓盡致。

英國正磨刀霍霍，準備在歐洲單一市場之外，敲定自己的貿易協議，而他們放眼的，正是過去大英帝國的全球殖民網絡。有英國媒體引用抱持懷疑論的倫敦官員說法，稱英國正在籌組的，活脫就是「大英帝國2.0」。

英國首相梅伊（Theresa May）今天在慶祝國協日（Commonwealth Day）的談話中表示，「在我們尋求創造真正全球化的英國之際」，大英國協可深化英國和其他成員的繁榮與安全。

而大英國協今天展開慶祝活動前，先行召開了2005年以來該組織首次貿易部長會議。

國協秘書長史考蘭德（Patricia Scotland）會後表示：「許多國家都找上門來，因為擔心經濟地位可能受英國脫歐拖累。」

「我們面臨的全球性挑戰，包括經濟走緩和保護主義，都不是開玩笑的，因此，國協團結一心，就有機會運用…大英國協的實質優勢。」

大英國協企業和投資委員會（The Commonwealth Enterprise and Investment Council）主席（Jonathan Marland）表示：「英國所有的貿易協議現在人人有份，所以，還有什麼比和這麼多年來密切往來的國家做生意，更容易、更好的地方呢？」（譯者：中央社鄭詩韻）1060313

(中央社)