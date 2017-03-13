高中生救人急先鋒 母擔心：下個銅像是你

基隆市議會議長宋瑋莉今天到基隆高中表揚在火車站救人的學生。跳下軌道救人的張博崴說，媽媽看到新聞擔心唸他「下一個銅像就是你。」但他從不後悔，日後仍會依能力救人。

基隆高中5名學生，張博崴、史學中、蔡宏偉、馬文浩、黃柔慈，在八堵火車站見到男子落軌，毫不猶豫跳下月台相互幫助，趕在火車進站前，將受傷的男子救起來，義舉今天獲得「見義勇為」的獎座表揚。

基隆市42歲周姓男子，2月18日不慎跌落八堵火車站月台下鐵軌，頭部撞傷流血，爬不起來，幸經基隆高中張博崴等學生發現，合力將他救起，並通報火車站。

學生救人後沒有宣揚，直到現場目擊民眾打電話到學校稱讚後，善舉才曝光。議長宋瑋莉表示，學生當時見狀，毫不猶豫的分工合作救人，甚至奮不顧身跳下月台將男子救起。

回憶事發當天的情況，救人的張博崴表示，當時剛下火車，就聽到尖叫聲高喊：「有人落軌。」所以趕緊靠近去關心發生什麼事情，發現到有人跌落月台，而且滿臉是血。

馬文浩、黃柔慈見狀，馬上去通知站務人員，史學中、蔡宏偉則試著想要將男子拉上月台。眼見火車不久就要進站，卻因下雨濕滑一直滑倒，臉上都是撞到的傷口正在流血，還是拉不起落軌男子，張博崴立刻跳下月台幫忙推。

一推一拉，這才將落軌的周姓男子救上月台。上月台後，不到1分鐘，火車就已進站，讓現場人都為這千鈞一髮的意外事件，捏了一把冷汗。

張博崴說，做好事心情特別好，覺得很快樂。當時也沒想這樣多，「不管那麼多，就直接跳下去」。他說「連媽媽都笑他說，若是沒救成功，就變一座銅像」。

救人的學生都覺得「這是應該做的事，沒有什麼」相當低調，直到影片在網上曝光後，大家才知道5名學生英勇救人的義舉。

宋瑋莉表揚他們，認為「行善要低調，揚善要高調」，更希望學生奮勇救人的精神，能廣泛宣揚，並做為大家的典範，讓這個社會更加祥和。且學生在短時間內迅速反應，同步通知站務人員，也分工合作救人，顯示學校與家庭教育相當成功。

接受表揚的學生認為，這是分內該做的事。只不過當下直覺地趕快救人，回過頭來才覺得相當危險，這段期間，很多人轉貼分享新聞，張博崴說，希望大家跟他一樣，能力所及就去幫人，「我也不後悔這樣做」。1060313

(中央社)