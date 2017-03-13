陸工地挖到清朝古砲 工人大驚報警
中國大陸江西省南昌市一處工地，日前晚間施工時挖到一門「古砲」，工人起初以為挖到「砲彈」連忙報警，經專家到場確認，才判定這是一枚保存完好的清代古砲。
南昌新聞網報導，當地警方獲報趕赴現場時，發現這個鏽跡斑斑的「鐵傢伙」大半截還埋在泥土裡。為了安全起見，當局立織疏散周邊群眾，並進行警戒，隨後通知西湖公安分局以及南昌市公安局相關部門專家趕到現場。
研究砲彈的專家們抵達現場後，小心翼翼將「危險物」外部泥土撥開。經初步判斷，這個鐵傢伙並非砲彈，而是一枚保存比較完好的古砲。由於圍觀群眾太多，古砲隨後被警方帶至派出所保管。
南昌市博物館專家11日趕赴派出所對古砲進行初步調查。初步判斷，這枚古砲是清朝的，具有一定的文物價值。
專家表示，南昌以往也曾考古挖掘到類似清朝的古砲，但由於古砲大多數都是鐵鑄，被發現時基本上生鏽損毀情況都比較嚴重，此次發現的古砲屬於保存得比較完好的。至於歷史淵源和價值，還需將古砲帶回博物館後，再作進一步確認。1060313
(中央社)
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