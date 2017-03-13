轎車撞重機肇逃 車主PO網肉搜

機車與轎車在車禍後卡在一起。（徐養齡翻攝）

機車車尾在車禍後受損。（徐養齡翻攝）

新竹市賴姓男子日前騎重機在光復路與轎車發生車禍，轎車車頭疑在撞擊後，與重機車尾卡在一起，轎車車主竟涉嫌肇事逃逸，前後推撞將車子與機車分離，最後揚長而去，留下錯愕機車騎士。

賴男13日在臉書PO文肉搜，指報案後警方找到該車車籍為白色本田轎車，可能是掛牌車，他的車在事故後車身受損，最可惡是轎車肇逃，詳細肇事原因由警方釐清中。

(中時)