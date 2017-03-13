青瓦台幕僚長及首席秘書 全體提交辭呈

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南韓政府相關負責人透露，青瓦台秘書室長韓光玉及9名首席秘書當天向代總統黃教安提交辭呈。

韓聯社13日報導，青瓦台秘書室共有10名秘書，前政策調整首席秘書安鍾范因捲入親信門被批捕後，政策調整首席秘書職位空缺至今。據分析，南韓憲法法院10日做出罷免總統朴槿惠的判決後，他們爲承擔政治上、道義上的責任而決定請辭。

政府一相關負責人表示，黃教安會慎重處理提交辭呈的青瓦台參謀去留問題。

(旺報)