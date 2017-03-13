瞄準頂級客 銅錵鍋搶進台中公益商圈
景氣雖不好，頂級消費市場仍屹立不搖！看好大台中鍋品市場仍有無窮潛力，業者開設「銅錵鍋」搶攻金字塔頂端客層，日前進駐公益路商圈，推出每鍋近千至上萬元不等的特色鍋品，盼藉此帶動中部鍋物市場。
端出以法國手工特製銅鍋盛裝的湯底，搭配各式蔬菜盤，香氣四溢。銅錵鍋業者張春霖表示，自家湯底以大骨搭配老母雞、各式蔬果熬煮近7小時而成，絕不添加味素等化學原料，口感清甜，而特選銅鍋可均勻導熱，完整保留食物原味。
在食材方面，張春霖說，店內採用新鮮現挑的帝王蟹、毛蟹或龍蝦等活海鮮，熬煮出的湯品最香甜，而若喜愛肉品者，包括澳洲養殖的日本和牛、美國安格斯牛小排都是不錯選擇，其油花分布均勻、入口即化，此外，店內裝潢採全包廂設計、專人服務，注重隱私。
其實，台中鍋物市場趨近飽和，但業者仍看好未來發展，張春霖強調，景氣雖不好，頂級客出手仍不手軟，「銅錵鍋」標榜不限制用餐時間、為顧客量身打造喜愛的餐食，坐落於緊鄰環中路的公益路段、交通方便，盼在中台灣鍋物市場中另闢新局。
(中時)
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