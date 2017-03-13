韓團世界少年結束寶島Long Stay 粉絲喚再回來
韓團UNIVERSE世界少年結束三個月台灣Long Stay行程，13日啟程返回韓國。超過百名粉絲不捨他們離開，在機場苦候送機，不少粉絲因此哭泣。雖然一度發生推擠混亂狀況，但現場秩序尚算良好，世界少年因此停下腳步與粉絲合照、道別，最後依依不捨進入海關。
韓團UNIVERSE世界少年五位成員旻鎬、勇勇、蒼空、IL、詩勳約在下午1時30分抵達桃園機場，現場早已聚集上百名粉絲前來送機，待工作人員辦理好登機手續後，才下車與送機粉絲致意。由於日前的簽書會人潮洶湧，工作人員原本擔心粉絲送機情緒激動會讓機場秩序大亂，幸好粉絲相當自制，因此經紀公司同意讓世界少年把握最後機會與粉絲互動，大家齊拍大合照留念。入關前粉絲不捨直說要「早點再回來台灣哦」，團員們也點頭應允，並向送機粉絲揮手說再見。
團員蒼空的弟弟今天與藝人光熙同梯入伍，接受新生訓練。蒼空沒能及時送弟弟入伍，因此感到很可惜。他們回韓後將短暫與家人團聚，隨即要投入錄製新歌的計畫，準備陸續在韓國、日本出道。
(中時)
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