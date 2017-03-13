美特戰部隊參加美韓軍演 規模歷屆最大

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美國特種作戰部隊將參加韓美聯合軍演「關鍵決斷」和「鷂鷹」，參演規模爲歷屆最大，兵種包括海、陸、空軍和聯合特種作戰部隊，將假設剿除北韓戰爭指揮部的情況實施訓練。

南韓政府一位高官13日透露，美軍特種兵將參加「關鍵決斷」和「鷂鷹」軍演，參演規模比往年大，兵種也更多。最近朝鮮半島局勢出現變化，根據這種變化，軍隊需執行的任務也不同於以往，因此參演部隊將實施多種訓練，爲有效應對突發情況做準備。

據韓聯社報導，訓練具體包括秘密滲透平壤、剿除戰爭指揮部、爆破戰爭指揮設施等任務。據悉，美國突擊隊、三角洲部隊、海軍特種作戰研究大隊（海豹第六分隊）、陸軍「綠色貝雷帽」特戰部隊等都將參加韓美聯合軍演。

(旺報)