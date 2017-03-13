WBC》委國不敵墨西哥 將與義大利「加班」爭晉級

奇羅斯3分彈領軍，墨西哥擊敗委內瑞拉，將與義大利加賽爭晉級。(美聯社)

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在波多黎各全勝晉級後，委內瑞拉只要13日再贏墨西哥，就能挺進第二輪複賽，不過同樣想晉級的墨西哥，自然不肯輕易讓步，雙方戰力傾巢而出，上演一場激烈的打擊大混戰，最後墨西哥技高一籌，以11比9險勝，輸球的委內瑞拉，將與義大利進行經典賽史上首場加賽，爭取D組最後複賽門票。

墨西哥前兩名打者分別靠保送和安打上壘，阿曼多（Japhet Amador）先以二壘安打送回1分，之後納瓦羅（Efren Navarro）又選到保送，克魯茲（Luis Alfonso Cruz）以高飛犧牲打送回第2分，2出局後奇羅斯（Esteban Quiroz）轟出右外野3分全壘打，墨西哥攻大局取得5比0領先。

5局上墨西哥再度從保送開啓攻勢，岡扎勒斯（Adrian Gonzalez）補上安打，接日職火腿隊洋炮萊亞德（Brandon Laird）也掃出中左外野方向的3分全壘打，一棒將比分拉開為8比1。

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墨西哥先發L.門多薩（Luis Mendoza）前4局只被敲2支安打失1分，5局下被首名打者艾斯寇巴（Alcides Escobar）敲二壘安打後退場，托瑞斯（Carlos Torres）接替後又接連被英西亞特（Ender Inciarte）、普拉多（Martin Prado）敲長打，卡布瑞拉（Miguel Cabrera）再補上安打，委內瑞拉單局攻3分，將比分追成4分差。

6局上墨西哥靠2支安打和岡扎勒斯的高飛犧牲打多添1分，但下半局委內瑞拉持續追分，維多馬丁尼茲（Victor Martinez）、艾斯寇巴（Alcides Escobar）、瑞諾斯（Robinson Chirinos）、艾爾圖維（Jose Altuve）接連4支安打將比分追成6比9，而滿壘的局面下，卡布瑞拉擊出滾地球出局瓦解攻勢。

第7局委內瑞拉還是無法擋住墨西哥攻勢，羅伯森（Chris Roberson）在2出局滿壘時擊出二壘方向滾地球形成內野安打，一棒送回2分，墨西哥將比分拉開為11比6。

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7局下委內瑞拉展現韌性，維多馬丁尼茲先轟出2分全壘打，接著歐多爾（Rougned Odor）、艾斯寇巴（Alcides Escobar）連續安打，英凡提（Gregory Infante）突襲短打也形成內野安打，委內瑞拉無人出局攻佔滿壘，接著靠觸身球保送擠回1分，但沒能再添分數，墨西哥維持11比9領先。

儘管委內瑞拉9下趁墨西哥第7任投手歐蘇納(Roberto Osun)不穩之際，靠保送跟安打攻占得點圈；不過歐蘇納及時回穩解決2打者，終場墨西哥就2分之差勝出。委內瑞拉輸球後，與墨西哥、義大利戰績相同；經比較成績，將由委內瑞拉跟義大利進行加賽，爭奪晉級資格。

(中時電子報)