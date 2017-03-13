飛車搶奪金項鍊 男子掛亡者車牌反露餡被逮

我要評比

曾嫌搶奪金鍊，騎機車掛亡者車牌反露餡。(郭韋綺翻攝)

曾嫌搶得金鍊速銷贓，得手9000多元。(郭韋綺翻攝)

高雄岡山50歲陳姓女子，昨(12)天在岡山區溪東路與維新路口騎乘機車等紅燈時，遭後方尾隨機車騎士搶奪金項鍊。

陳女直至晚間才報案，警方獲報調閱路口監視器，查出住梓官區、有搶奪及毒品前科的曾姓男子涉有重嫌，今(13)天凌晨2時許，前往曾嫌住家攻堅逮人。訊問後，全案依搶奪罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，40歲曾姓嫌犯無業，因毒癮發作缺錢買毒，昨發現被害人身上戴金飾，一路尾隨，行搶後，立刻將2錢多金項鍊拿到銀樓銷贓，得手9000多元。

狡猾的曾嫌為躲避查緝，騎乘機車竟掛別人車牌，警方查出，車牌車主早在101年就已死亡，根本不可能出現於道路上，反因此露餡。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)