飛車搶奪金項鍊 男子掛亡者車牌反露餡被逮
高雄岡山50歲陳姓女子，昨(12)天在岡山區溪東路與維新路口騎乘機車等紅燈時，遭後方尾隨機車騎士搶奪金項鍊。
陳女直至晚間才報案，警方獲報調閱路口監視器，查出住梓官區、有搶奪及毒品前科的曾姓男子涉有重嫌，今(13)天凌晨2時許，前往曾嫌住家攻堅逮人。訊問後，全案依搶奪罪移送橋頭地檢署偵辦。
警方調查，40歲曾姓嫌犯無業，因毒癮發作缺錢買毒，昨發現被害人身上戴金飾，一路尾隨，行搶後，立刻將2錢多金項鍊拿到銀樓銷贓，得手9000多元。
狡猾的曾嫌為躲避查緝，騎乘機車竟掛別人車牌，警方查出，車牌車主早在101年就已死亡，根本不可能出現於道路上，反因此露餡。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。