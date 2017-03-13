禽流感導致雞價跌 高市辦免費試吃挽回信心
禽流感疫情延燒，土雞價格跟著下滑，10日批發價每台斤僅31元，較禁宰前跌14元之多，高市農業局為挽回市場信心，18日上午11時起將在路竹體育園區舉辦行銷活動，國產雞肉、雞蛋低價邀民眾「呷免驚」，呼籲支持國產禽品。
高市農業局表示，土雞產地批發價格，禁宰前2月16日為每台斤45元，解禁後2月25日為41元，因供給量大價格下跌，3月10日續跌到31元；白肉雞價格則維持27元，相對平穩。
為去除市場疑慮，高市農業局輔導高雄市養雞協會，將於18日上午11時，在路竹體育園區（高雄市路竹區大同路155號），辦理「國產雞肉雞蛋呷免驚享安心品嚐行銷活動」。
農業局指出，活動現場將提供雞肉及雞蛋料理，包括炸雞腿、炸雞翅、菜頭養生雞湯、剝皮辣椒雞湯以及茶葉蛋等，供民眾免費品嚐，用完為止。
現場另將舉辦生鮮土雞及雞蛋促銷特賣，土雞、烏骨雞原價每隻380元，特價2隻500元，僅此一檔限量1000隻，售完為止，盼提振消費信心，籲請市民以實際行動來支持在地雞農。
(中時)
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