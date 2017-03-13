南商資訊志工隊協助白河大竹社區推出文創環保商品

台南高商資訊志工隊深耕白河大竹社區。（洪榮志攝）

台南高商資訊志工隊深耕白河大竹社區2年，領隊黃素芳老師每周六在大竹社區辦理環保手作文創商品活動，吸引眾多社區民眾參與，還成功研發編織文創商品、環保菜瓜布、蜂蠟手染保鮮布，邀請社區媽媽加入手作行列。這項公益編織活動成品，協會將於每周假日在林初埤木棉花道設攤義賣販售，所得回饋大竹社區發展協會推展社區事務，歡迎遊客前來指定購買。

黃素芳帶領的南商學生，推廣減塑環保與手作結合日常生活，開發文創商品，每周六前往大竹社區與社區志工隊長徐嘉娸，共同帶領社區婦女，培力編織與手染技術，開發文創商品，提昇社區經濟效益。如今的大竹社區已為每個窗戶換上新裝，讓陽光穿透充滿大地風情、紅花新意的手染窗簾，映照在社區長輩笑盈盈的臉龐上。

黃素芳說，每到周六，大竹社區熱鬧滾滾，從來都不會拿棒針的志工媽媽，現在已能於1小時內鉤出1至2片菜瓜布；他們也培養在地志工李昱翰、蔡有程、賴淳信等國、高中生，利用假期時間主動來到社區做志工。其中，平日喜好打棒球鍛鍊強壯體魄的李昱翰，在大竹社區的婦女培力課程中，向黃素芳學習棒針編織，輕鬆學會，現在已是社區媽媽心中的好「棒棒」志工。他還將在社區做志工獲得的成就，感寫在自己的臉書中，並歡迎大家下周日到林初埤木棉花道來，他要以年輕的在地人視野，向大家介紹美麗的白河家鄉。

南商資訊志工隊與白河大竹社區合作，於4月5日、4月12日辦理「2017白河迎夏の初體驗文創小旅行」，除帶領民眾懷抱美的初心暢遊林初埤木棉花道外，台南市農村再生營造協會理事長吳長庚也將於4月12日在木棉花道提供專業導覽，指導南商資訊志工隊學生如何推廣社區景觀、開發農鄉觀光、尋覓白河社區美麗花蹤；另於3月19日、3月25至26日還將安排將軍山食農教育體驗、烤披薩、賞木棉、木棉花下餐桌特色活動，為遊客帶來台南白河文創旅行深度體驗，歡迎民眾向「稻荷咖工作坊粉絲專頁」報名。

(中時)