老夫妻大手筆領百萬 警仔細護送確認

新竹市1對老夫妻13日到銀行領錢，一口氣要領210萬，行員擔心老人家被詐騙，趕緊聯絡警方到場協助，老夫妻雖解釋是要領給子女使用，警方為求慎重，還是先將老人家載回家，與其家人確認無誤後才放心。

警方指出，老夫妻1人坐輪椅，另名也白髮蒼蒼，到銀行開口就要領出兩百多萬存款，讓行員不敢掉以輕心，警方據報到場確認，初步未發現詐騙情事，但為求保險，還是先將老人家載回家中，詳細與其家人確認，警方細心的作為也讓老夫妻讚不絕口。

(中時)