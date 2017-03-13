防政治動機併購 歐盟提案禁止

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在德國、法國與義大利紛紛要求防堵可能對歐洲策略利益造成傷害的併購後，歐洲聯盟擬採取措施，杜絕具「政治性動機」的外國投資。

歐盟已經可以援引反托辣斯法來阻擋併購案，但最新提案讓歐盟有權「從經濟和安全層面」來審查「在歐盟的投資」。

根據路透社所看到的歐盟執行委員會產業部門提案內容，範圍可能涵蓋國防、運輸公共建設與關鍵先進技術，且還可能延伸至所有可能對「經濟繁榮」帶來危機這種定義模糊的交易。

這份報告多次提到中國大陸，根據其舉的1項假設性不愉快交易，某公司收取來自大陸政府的資金以併購歐洲公司，以「對歐洲市場進行策略性滲透」。

這項計畫仍須經所有委員會部門通過，包含比較不傾向保護措施的貿易官員，之後才交由歐盟國家與歐洲議會審查。（譯者：中央社許湘欣）1060313

(中央社)