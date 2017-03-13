陸駐日大使程永華 任期邁入第8年
「日本經濟新聞」報導，中國大陸駐日大使程永華的任期已邁入第8年，日前他接受日本經濟新聞社等媒體聯訪時表示，上級長官還要他繼續努力做下去。
日經發自北京的報導指出，本月10日程永華接受採訪時表示，現在的工作還想持續做下去。上級長官告訴他，雖然工作很辛苦，但希望他能持續努力。
報導說，中國大陸與日本的關係不易處理，加上因駐韓美軍部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），導致中國大陸與南韓關係惡化，連帶使得熟悉對日事務的程永華長期擔任駐日大使。
近年中國大陸駐日大使的任期是2至3年。2012年中國大陸與日本之間因釣魚台問題關係惡化，程永華憑藉流利的日語與擁有日本各界豐沛的人脈，穩住中國大陸與日本的關係。
有相關人士透露，在中國大陸與日本的關係開始出現改善跡象的2015年底前後，原本中國大陸政府有意調派同樣擅長日語的駐南韓大使邱國洪擔任駐日大使，邱國洪也有意願。
但是2016年1月，北韓進行核武實驗，接著，美國與南韓決定開始協商部署薩德，中國大陸與南韓關係惡化，情況變得難以更換大使，目前更換的可能性愈來愈小。1060313
(中央社)
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