切斷政治與司法糾葛 司改分組增議題

總統府司法改革國是會議籌備委員會今天召開第5次會議，並決議增列「切斷政治與司法的糾葛，維持司法的中立」議題；3月25日增開的「人民參與司法」公聽會將全程網路直播。

總統府司法改革國是會議籌備委員會今天召開第5次籌備會議，會議歷時3小時，針對各分組至今的會議召開情形、議題的增減與轉移、增開會議的處裡，廣泛討論。

總統府司法改革國是會議分組會議分別為，第一組「保護被害人與弱勢者的司法」；第二組「全民信賴公正專業的司法」；第三組「權責相符高效率的司法」；第四組「參與透明親近的司法」；第五組「維護社會安全的司法」。

籌備委員會今天會後指出，第二分組對於人民甚為關切的「政治干預司法」問題，決定增列「切斷政治與司法的糾葛，維持司法的中立」、「設立司法政策研究機構」兩大類議題；第三分組將把「採行起訴狀一本主義（卷證不併送），並強化各法院審查庭篩檢證據之能力」議題，轉交給第四分組，作為「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」的配套措施一併討論。

另外，第五分組重新整理了組內議題，將兒少與性別相關的司法制度新增為「兒少與性別的社會安全及司法制度檢討」。

籌備委員會指出，針對社會大眾最為矚目的「人民參與司法」，第四分組將於3月25日增開會議，邀請學者專家與各分組委員與會。這場增開的公聽會是討論陪審、參審等議題，為了讓所有關心此議題的公民都能及時參與，當天會議將做全程網路直播。1060313

(中央社)