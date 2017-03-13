外籍女掉手機 警用衛星定位助尋回
一名愛爾蘭籍女教師上週到台南參加補習班校外活動時遺失手機，向新化警分局求助。員警利用手機通訊軟體的衛星定位功能，在獲報1小時內找到手機，讓失主相當開心。
台南市政府警察局新化分局今天表示，昨天下午勤務指揮中心接獲34歲愛爾蘭籍女子麥雷安報案，指稱她在新竹的補習班擔任教師，11日到台南虎頭埤風景區參加補習班校外活動時，不慎遺失手機。
麥雷安向警方表示，原本以為手機再也找不回來，但聽同學說台灣警察很厲害也很親切，才抱著姑且一試的心態打電話報案。
警方指出，執勤官詹銅城、執勤員梁秋和接獲後為縮小尋找範圍，先請麥雷安向同學借手機加LINE，並將手機最後位置用GPS定位後，以螢幕截圖傳至執勤員手機，再轉傳新化分局群組指揮線上巡邏警力協尋。巡邏警力於GPS定位點附近尋找時，聽到手機電話聲響後循聲音來源找到遺失手機。
麥雷安在接獲警方通知後，於昨晚搭高鐵南下到警局領回手機，不斷向警方致謝，也對員警超高效率尋回手機驚訝不已。1060313
(中央社)
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