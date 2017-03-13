廚師、電匠通通包 四維15學子獲證照

縣長傅崐萁今早至四維高中為頒發乙級證照給考取學生。（張祈攝）

四維高中今年共有10人通過室內配線乙級證照檢定，等同甲種電匠。（張祈攝）

訓練過程很辛苦，常要爬上爬下，一個不小心就會被器材劃傷身體，順利考照，真的很開心。（張祈攝）

四維高中今年共有5人通過中餐乙級技術士檢定。（張祈攝）

葉聖安現在與哥哥包辦家中掌廚角色。（張祈攝）

花蓮縣四維高中落實技職教育，斥資一億一千萬，設置21職種乙、丙級國家檢定場、131職種即測即評發證學科檢定場及專業教室，今年各職類技術士檢定，共有5人通過中餐乙級技術士檢定及10人通過室內配線乙級證照檢定，縣長傅崐萁今早專程前往頒發證書，勉勵學子向學。

乙級證照考取不易，先要取得丙級證照，在通過學術科的考驗才能考取，過程中還要經過漫長嚴格的訓練過程，而乙級證照相當於大學程度，也讓學生在就業、升學上帶來更多加值。

學務主任梁紹強說以室內配線乙級證照（等同甲種電匠）為例，除了具有開設水電行的資格，也同時具備政府大工程包含捷運、高鐵等工程員工等錄取資格，而餐飲乙級證照，則是五星級主廚們的必備證照，若要繼續升學，也是很有利的加分利器。

就讀綜合科3年級的葉聖安，出身在太魯閣族家族，從小跟哥哥最喜歡圍在媽媽身旁看她做菜，愛烹飪到媽媽也「讓」出廚房，現在家中掌廚角色落在他與哥哥手上，兩兄弟互相較勁切磋廚藝，考取乙級證照的葉聖安志願是成為五星級主廚，讓爸媽在家也能吃到高檔的五星級料理。

考取甲種電匠的鄭亞信說，電線桿把線接到變壓箱，降壓後就可以提供一般住宅用電了，訓練過程很辛苦，常要爬上爬下，一個不小心就會被器材劃傷身體，比起台電員工冒風雨搶救電力，就不覺得辛苦了，他謙虛的說，爸媽的支持、老師的指導，才是這次能順利考取證照的最大功臣。

(中時)