26屆企業環保獎即將選拔 21日舉辦說明會

我要評比

環保署表揚環保績效優良企業，舉辦「第26屆中華民國企業環保獎」選拔，4月1日開始受理報名至5月15日截止。台南市政府環保局鼓勵臺南市的環保績優企業，備妥相關資料於報名期限內寄送環保署參選，爭取公司榮譽，提升企業形象。

環保署為讓企業深入了解評選規定，21日在科技部南部科學工業園區管理局舉辦說明會，歡迎有意參選的臺南市企業廠商或事業單位踴躍參加，報名表及相關資料可上環保署中華民國企業環保獎專屬網站（網址：aeepa.epa.gov.tw）專區查閱下載，或電洽環保署管考處（02）2311-7722分機2932、報名專線（02）2723-0355分機211。

台南市環保局指出，第26屆中華民國企業環保獎選拔，依行業屬性分為2組，每組將選出金、銀、銅獎。參加選拔企業不但可檢視自身環保成效，更可提升企業形象，善盡企業社會責任。同時透過環保署邀集各領域專家學者，集思廣益提供創新的建議，強化企業的國際競爭力。

環保局表示，去年第25屆中華民國企業環保獎，全國共有45家企業報名參選，26家獲獎；其中，台南市有3家獲獎，分別是科技部南部科學工業園區管理局（台南園區資源再生中心）獲得銀級獎、台南市永康垃圾資源回收（焚化）廠委託達和環保服務股份有限公司代營運操作管理、南茂科技股份有限公司台南廠獲得銅級獎。

(中時)