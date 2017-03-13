反滲透法摧毀民主 羅智強怒罵：蔡英文妳有事嗎？
法務部日前提出的「國家保防工作法」草案備受抨擊，遭行政院退回，綠委今籲政府訂立「反滲透法」，監督管制共諜滲透、假新聞氾濫等情形。前總統府副秘書長羅智強在臉書上嗆「蔡英文，妳有事嗎？」，並說若反滲透法通關，台灣真的可以從民主國家除名。
針對綠委呼籲訂定「反滲透法」，羅智強在臉書上PO出2則貼文表達看法，他先指出該惡法準備染指台灣最後的民主制衡聖堂「新聞自由」，究竟是蔡英文喪了心，還是民進黨的立委們病到狂，並語重心長地說「民主至此，與死何異」？
另篇貼文中，羅智強在文中怒問「蔡英文，妳有事嗎？」，並說若反滲透惡法若過，台灣真的可以從民主國家除名。貼文引起網友熱烈留言，有網友酸「直接戒嚴會不會比較快？」、有網友怒批「無理、霸道的政黨，人民苦日子到來」！
(中時電子報)
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