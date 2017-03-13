新校園運動開跑　培英國中公園化

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新竹市培英國中拆除重建工程，為避免教室不夠，工程分批進行。（郭芝函攝）

新竹市政府推動「新校園運動」，陸續整頓全市校園環境，13日在培英國中舉行動土典禮，在首屆校友、建築師呂欽文，與校方規畫下，新校舍不僅由地上2層增至4層外，校園也將有綠地、生態池，以及兼具排水功能的弧形屋面，打造「公園化」校園。

創校超過一甲子的培英國中，部分校舍因建物老舊，出現積水及安全問題，市府投入9835萬元拆除重建，工務處表示，學校目前有78個班、2261位學生，為避免教室不夠，工程分批進行，包括12間教室、4間行政辦公室、1處展演空間、1間會議室，預計明年4月完工。

市長林智堅說，新竹市老化指數全國最低，僅63.87、遠低於全台平均100.18，為提供最佳學習環境，市府積極推動「新校園運動」，除整修全市老舊校舍，也別於其他縣市減班、廢校狀況，新增華德福實驗學校、關埔國小，打造兼具安全、美學教育的校園。

他也在呂欽文解說下，走訪舊校舍、回味老照片，他說，身為培英校友，很高興見證母校的轉變，尤其負責新校舍設計的「學長」呂欽文，得知母校準備拆除重建，義不容辭爭取規畫，期待未來的培英國中將「煥然一新」。

呂欽文說，培英國中前身為竹二女，為保留歷史記憶、符合綠建築節能減碳與水資源再利用原則，打造兼具造型、排熱與集水功能的「弧型屋面」，增加綠地、景觀水池與木平台，讓校園愈來愈豐富、精彩。

(中時)