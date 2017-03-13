新校園運動開跑 培英國中公園化
新竹市政府推動「新校園運動」，陸續整頓全市校園環境，13日在培英國中舉行動土典禮，在首屆校友、建築師呂欽文，與校方規畫下，新校舍不僅由地上2層增至4層外，校園也將有綠地、生態池，以及兼具排水功能的弧形屋面，打造「公園化」校園。
創校超過一甲子的培英國中，部分校舍因建物老舊，出現積水及安全問題，市府投入9835萬元拆除重建，工務處表示，學校目前有78個班、2261位學生，為避免教室不夠，工程分批進行，包括12間教室、4間行政辦公室、1處展演空間、1間會議室，預計明年4月完工。
市長林智堅說，新竹市老化指數全國最低，僅63.87、遠低於全台平均100.18，為提供最佳學習環境，市府積極推動「新校園運動」，除整修全市老舊校舍，也別於其他縣市減班、廢校狀況，新增華德福實驗學校、關埔國小，打造兼具安全、美學教育的校園。
他也在呂欽文解說下，走訪舊校舍、回味老照片，他說，身為培英校友，很高興見證母校的轉變，尤其負責新校舍設計的「學長」呂欽文，得知母校準備拆除重建，義不容辭爭取規畫，期待未來的培英國中將「煥然一新」。
呂欽文說，培英國中前身為竹二女，為保留歷史記憶、符合綠建築節能減碳與水資源再利用原則，打造兼具造型、排熱與集水功能的「弧型屋面」，增加綠地、景觀水池與木平台，讓校園愈來愈豐富、精彩。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。