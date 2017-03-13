台南市警局鑑識中心主任酒駕　遭記過調職處分

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台南市警局鑑識中心主任郭蓬生休假時，受邀北上與友人聚會喝了點酒，會後竟自行駕車離開，在行經新北市土城區金城路段時，紅綠燈已轉變，但其並未向前行駛，引起土城分局巡邏員警疑慮，向前盤查酒測值達0.47mg/L，遭土城分局依公共危險罪嫌送辦。

事件傳回台南市警局，局長黃宗仁感到相當痛心、惋惜，依規定記過2次處分，也報請刑事警察局調職調地。

郭員擁有刑事鑑識專業，也曾破獲台南各大刑案，如發生於湯姆熊遊樂場學童遭割喉命案等，如今因酒駕遭調職調地，不少警界人士都感到相當可惜。

(中時)