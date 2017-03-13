打造澎湖遊艇新樂園 馬公第一漁港遊艇泊區水域即將動工

相中澎湖旖旎海上風光，澎湖縣政府與遊艇業者積極合作打造世界級的遊艇旅遊天堂，遊艇基地馬公第一漁港遊艇泊區已順利委外經營，即日將進行整建，成功跨出第一步。

縣府於去年與全國最大遊艇租賃亞果公司所屬子公司亞澎遊艇開發公司簽訂「澎湖縣第一漁港遊艇泊區整建營運移轉案」整建暨營運契約，活化再造馬公第一漁港，打造台灣第1個國際級遊艇碼頭。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖位處東亞航線的樞紐，擁有世界最美麗海灣的認證，海洋觀光發展正是縣府積極努力的目標，未來將以「科技化、智慧化、聯網化、文創化、環保化、國際化」6大面向，開創從陸地延伸至海洋的台灣藍海新天地。

旅遊處指出，藉著產、官、學合作，奠定海洋觀光、遊艇休閒的經營新模式，期待馬公第一漁港成功轉型脫胎換骨，開發澎湖成為海洋觀光與文化創意的旅遊新樂園。

亞澎公司即日起進行水域工程，並全力加速趕工，預計將於5月順利完工，催生台灣首座國際級遊艇觀光碼頭；屆時也計畫將於6月下旬盛大舉辦第一屆「台澎遊艇生活節」熱鬧慶祝，正式宣布澎湖邁向海上遊艇旅遊新紀元。

(中時)