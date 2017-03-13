三月瘋媽祖！醫師籲參加遶境應留意衣著穿法

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「三月瘋媽祖！」每到農曆三月間，各地廟宇進香遶境活動不停歇，吸引不少信眾參加，但在醫師提醒，參加遶境進香活動時需特別留意衣著的穿法並備妥口罩、帽子的用品，才能安心參加廟會活動。

大里仁愛醫院指出，農曆三月間天氣變化大，參加廟會或遶境活動的民眾應儘量採取洋蔥式穿法，並可善用圍巾、口罩的用品，避免天氣忽冷忽熱導致中暑或感冒。

大里仁愛醫院胸腔內科主治醫師洪崇文則呼籲，遶境進香活動的現場人潮很多，若有氣喘、肺阻塞或過度換氣症候群病史者，更應避免靠近空氣不流通、大量施放鞭炮的地方，同時應配戴活性碳口罩、攜帶保溫瓶補充水分。

(中時)