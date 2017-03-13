「候鳥孫子」為阿公阿嬤慶生

嘉義大學農藝志工隊到護理之家陪阿公阿嬤慶生。（廖素慧攝）

嘉義大學農藝志工隊扮「候鳥孫子」，每年定期到嘉義市天主教聖馬爾定醫院附設護理之家，為阿公阿嬤慶生，他們花費心思表演節目，逗樂阿公阿嬤，自己也開心能學有所用。

嘉義大學農藝志工隊利用周末假日為1月至3月的壽星阿公阿嬤慶生，這群活潑的志工孫子表演舞蹈，彈唱歌曲，帶動氣氛，再帶阿公阿嬤做漂亮的紙花DIY，藉此讓公嬤訓練手部活動力，接著用有趣好玩的九宮格連線遊戲將氣氛炒到歡樂滿分，最後一起切生日大蛋糕，眾人獻唱生日快樂歌，為慶生會活動畫上美好的句點。

志工隊總召劉俞欣表示，每年到護理之家帶活動就像回到自己阿公阿嬤家似的，而且一開始來大家彼此都還不熟悉，一年一年漸漸地有的長輩甚至還會記得同學，這點是最讓人感到開心的。護理之家社工師呂悅綾表示，因為學生的熱情加入，讓長輩感受到活潑的氣息，藉著活動開心的玩、笑顏逐開，也讓長輩有愉快的生日回憶。

(中時)