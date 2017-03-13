很瞎！故宮南院開館1年多 觀光局官網找不到

故宮南院3月5日落幕的「日本美術之最」特展，集結日本博物館國寶級文物來台展出，3個月卻只吸引10萬人次參訪，朝野立委均表關心。民進黨立委黃國書指出，故宮南院應是台灣南部觀光亮點，且外國遊客一定會參考觀光局官網，結果，「成立1年多，交通部觀光局官網對嘉義的介紹，至今看不到故宮南院。」

黃國書認為，「日本美術之最」展出日本國家級文物，難得出遠門來台，他說辦理本展花5000多萬，主要經費投注在運輸保險3285萬，展場設計也花了1000多萬，門票收入只有2000多萬，「花那麼大的力氣，平均1天只有1000多人參觀」，與故宮院長林正儀開幕時喊出訪客20萬的預期，落差很大。

黃國書還說，「問題出在沒有好行銷，國外觀光客來不到2％，周邊交通連結都沒有英文設計。」對此，林正儀表示，日本展確實沒有達到預期人數，也跟藝文人口結構有關，但的確還有檢討改進空間。

故宮南院開幕至今，軟硬體設備飽受外界批評，蘇巧慧以自身當一般民眾的參觀經驗，指出兒童展示區皮影戲偶斷手斷腳，只有一個可用，還有一個亞洲織品體驗區零落，園區內垃圾筒的設計「連垃圾袋都很難套進去」。

陳明文則批評故宮南院讓當地居民「無感」，除了一碗牛肉麵500元，連入口大門缺設計感，園區內的樹種雜亂無章，沒有整體性規劃，雖然前院長馮明珠任內園區簽約BOT，「嘉義縣政府提供土地並不是希望南院蓋觀光飯店或會議中心，而是對南院文化活動的提升，無論是哪個政黨，我都不認為推BOT是對的方向。」

何欣純指出外界批評「故宮南院花大錢蓋的一座巨型房子」，故宮南院官網中英文的資訊都很low，「不國際，也不在地」，連民間單位都會標示故宮南院周邊的交通與相關景點，故宮還自稱是世界四大博物館，「日本美術之最」才10萬人參觀，擔憂是否將影響日本對台灣博物館的觀感？

(中時)