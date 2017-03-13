搶奪後到處變裝躲網咖 線上遊戲讓他一敗塗地
39歲連姓男子上月犯下竊車搶奪案後，耗時2小時從新北市中和走到永和，再變裝搭計程車轉往桃園、宜蘭躲藏，連嫌將手機丟棄在宜蘭，自作聰明以為可以躲避警方追緝，但警方早已調閱千餘支監視器掌握，連嫌敗在最愛的線上遊戲，在北市萬華區某網咖乖乖就逮。
警方調查，連嫌有擄人勒贖、組織、槍砲及竊盜等多項前科，因缺錢買毒，上月18日先偷竊機車作為犯案工具，在中和安樂路隨機搶奪楊姓婦人皮包，得手現金6000多元、證件及2張電影票。
連嫌犯案後將機車隨意丟棄，在中和大街小巷內隨意亂走，耗時2個多小時才走到永和，再搭計程車轉往桃園、宜蘭躲藏，連嫌每次轉換地點都會變裝，連鞋子也沒換，但他手上永遠都會拿一個裝有家當的白色塑膠袋，反而幫助警方調閱監視器更容易鎖定。
連嫌熱愛打線上遊戲，擔心警方利用遊戲帳號鎖定，還特地向友人借用帳號打遊戲，先在桃園某旅社躲藏2天後又轉往宜蘭躲藏，最後直接將手機丟棄在宜蘭，自以為可以斷絕警方追緝。
警方沿途調閱千餘支監視器，鎖定連嫌又返回北市西門町一帶，在某網咖門口發現連嫌步出網咖準備抽菸，警方一擁而上將他壓制逮捕，結束半個月的逃亡之旅。
警方在連嫌的隨身塑膠袋內查獲一把開山刀、安非他命吸食器等證物。連嫌供稱，因為缺錢吸毒才會隨機犯案。警訊後依竊盜、搶奪等罪將他移送法辦。
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(中時)
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