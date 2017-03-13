澎湖馬公航空站新任主任邱永昇拜會澎湖縣政府

我要評比

甫於8日新上任的馬公航空站主任邱永昇，13日上午前往澎湖縣政府拜會縣長陳光復，陳光復竭誠歡迎邱永昇抵澎履新，他表示，春節與連續假期鄉親機位一票難求問題，希望馬公航空站協助向各航空公司協調聯繫加班機，讓鄉親順利取得機位，也期許未來共同攜手為澎湖航空運輸一起努力。

陳光復首先恭賀邱永昇履任新職，期許未來有一番嶄新作為與表現，也歡迎到澎湖休憩園區走走，欣賞花海之美。

陳光復表示，春節與連續假期期間，離島航空機位往往一位難求，他請邱主任協助向航空公司協調加班機，讓鄉親返鄉更加便捷。另外，他表示，澎湖是觀光地區，縣府在航空站門口道路兩旁裝飾燈海，也希望邱主任協助改為常態性設置，讓澎湖夜晚也有美麗的風貌。

邱永昇表示，他是嘉義人，過去曾在嘉義、臺南與高雄航空站服務。未來縣府有任何需要，將全力協助配合。

包括副縣長林皆興、縣府秘書吳登聰與旅遊處長王馨珮等在場陪同，雙方針對離島交通運輸議題交換意見。

(中時)