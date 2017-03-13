大馬給金正男家屬3週時間 認領屍體

馬來西亞衛生部長今天表示，馬來西亞政府將給北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男家屬，2到3週的時間來認領屍體，之後再決定該怎麼做。

美聯社報導，馬來西亞當局表示，金正男2月13日在吉隆坡機場，遭兩女在臉上塗抹VX神經毒劑後身亡。但被外界普遍認為是幕後主謀的北韓，不願接受調查結果。

北韓從事發第1天就要求領取金正男的屍體，且拒絕讓馬來西亞驗屍。北韓也拒絕承認受害者是金正男，聲稱死者名為金哲。金正男在機場遭攻擊時，所持的護照姓名就是金哲。

馬來西亞警方10日證實金哲和金正男為同一個人，但不願透露他們是如何確認遺體身分。

衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）今天告訴記者：「現在辨認出屍體身分後，我們被告知他有一名或多名妻子和孩子。所以我們希望他們能給予回應，前來領取屍體。如果無人來申領，我們將交由政府處理，想想下一步該怎麼做。」

他說：「我想確認身分後，我們將給自己2到3週左右時間解決問題。」

金正男的屍體目前保存在吉隆坡一家醫院停屍間。（譯者：中央社陳昱婷）1060313

(中央社)