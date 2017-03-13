弘光科大與今國光學產學合作 學生優先獲工作機會

弘光科大校長黃月桂（左）簽定產學合作策略聯盟合約書，宣布與光學大廠「今國光學」資源互惠。（王文吉攝）

弘光科大校長黃月桂（左）、今國光學董事長陳慶棋（右）簽定產學合作策略聯盟。（王文吉攝）

弘光科大、今國光學締結產學合作策略聯盟，雙方團隊合影留念（王文吉攝）

產學合作促進雙贏！弘光科大為讓進修部學生能有穩定收入，又可學到專業技術，今日和今國光學簽定產學策略聯盟，校內資管系、資工系進修部學生可優先獲聘，薪資福利比照正式員工；今國光學也因一例一休政策，急需增補人力，透過產學合作，延攬在地優秀人才。

簽約儀式在弘光科大人文講堂舉行，校長黃月桂與今國光學董事長陳慶棋簽定產學合作策略聯盟。黃月桂表示，學校積極推動產業連結，很高興能和光學大廠「今國光學」互惠，提供學生就業、實習機會，並促進產業升級。

雙方互換合約書後，陳慶棋不忘介紹今國光學公司，他表示，該公司成立已有37年，為光學元件、光學鏡頭之專業製造商，舉凡數位相機、手機、遊戲機、監控、車用、體感鏡頭等皆為今國主力；光學製造需要細心、專業人才，因而決定和弘光科大合作，目前資訊課開出儲備幹部職缺，起薪約在28K至32K之間。

促成此次合作的資管系教授楊國隆指出，雙方經多次會晤，希望透過產學合作模式，讓學生安心就學，公司則有穩定專業人力。資管系主任陳智賢表示，資管系、資工系進修部學生入學時，會先詢問意願，接著由今國光學進一步面試，優先聘為正式員工。

弘光科大23日將舉辦「彩弘人生校園徵才博覽會」，今國光學獲邀駐點設攤，預定今年暑假安排兩系日間部同學前往該公司實習，未來不排除直接派員到學校教授相關技術。

(中時)