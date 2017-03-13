36歲已枯萎 陳冠希小鮮肉模樣回不去了！

年俊俏程度無人能出其右的陳冠希，如今臉龐明顯老化且滿布滄桑感，讓人感嘆他這幾年生活都寫在臉上了。(取材自搜狐娛樂微博、中時資料照片)

2000年從加拿大返港出道、當時年僅19歲的歌手陳冠希，當年叛逆帥小子形象迷倒不少女性粉絲，很快打出知名度，戲約也應接不暇，不料2008年爆出淫照門事件，一度離開香港演藝圈，之後雖個人潮牌做出名堂，然卻負面新聞不斷，去年爆出為女友譙林志玲、嗆狗仔等，而現年36歲的他，爆出不但形象回不去，連外貌都比想像中凋零許多。

陳冠希飄叔味。(翻攝自搜狐娛樂微博)

據《搜狐娛樂》報導，當年以痞痞帥小子形象深植人心的陳冠希，論俊俏程度，香港演藝圈幾乎無幾人能敵得過他，近來他被拍到現身街頭，身形、臉型沒有太大的變化，然五官卻散發出濃濃大叔樣，只見他眼袋鬆垮、黑眼圈明顯，臉龐鬆弛不少，給人「歲月是把無情的殺豬刀」的感覺，覺得36歲的他有點太快崩壞，但也有死忠粉絲力挺，覺得陳冠希30多歲膚質如此乃正常，反觀那些50、60歲的明星，卻有像30歲左右的容貌，那才奇怪。

(中時電子報)