澎湖防衛指揮部辦理106年度第一季基層單位財務管理講習

我要評比

為使各單位經管財務人員熟悉相關法令與規定，增進本職學能，有效發揮財務管理功能，澎湖防衛指揮部於莒光營區辦理「106年度第一季基層單位財務管理講習」。

政戰副主任朱惠芳主持會議，置重點於單位主官（管）及預財士主財作業應行注意事項，以及透過金融監督管理委員會銀行局指派臺灣銀行澎湖分行理財講師進行金融知識宣導。

朱惠芳表示，各單位財務管理作業，必須要靠各級單位主官（管）及財務經管人員具有正確專業素養及作業精度，期藉本次講習強化法紀觀念及杜絕危安肇生，以健全基層單位財務管理作為。

(中時)