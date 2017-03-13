澎湖防衛指揮部辦理106年度第一季基層單位財務管理講習
為使各單位經管財務人員熟悉相關法令與規定，增進本職學能，有效發揮財務管理功能，澎湖防衛指揮部於莒光營區辦理「106年度第一季基層單位財務管理講習」。
政戰副主任朱惠芳主持會議，置重點於單位主官（管）及預財士主財作業應行注意事項，以及透過金融監督管理委員會銀行局指派臺灣銀行澎湖分行理財講師進行金融知識宣導。
朱惠芳表示，各單位財務管理作業，必須要靠各級單位主官（管）及財務經管人員具有正確專業素養及作業精度，期藉本次講習強化法紀觀念及杜絕危安肇生，以健全基層單位財務管理作為。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。