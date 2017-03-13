澎湖國家風景區管理處經管旅遊據點將檢討撤除垃圾桶
澎湖國家風景區管理處表示，調查統計去年入澎觀光遊客人數已突破100萬人次，為導引來澎遊客正確環境維護的觀念，並響應設施減量，回復自然景觀，澎管處呼籲遊客自行將垃圾帶走，共同愛護旅遊景點環境。
配合落實「景點不留垃圾」及「垃圾不落地」政策，澎管處將依遊憩據點自然景觀特性及遊客到訪率，通盤檢討據點垃圾桶設置之必要性與數量，預計自今年3月起撤除景區內部分景點垃圾桶，另考量少數臨近商家且遊客到訪率高仍有需求者，亦留設部分垃圾桶以利遊客使用。
澎管處呼籲遊客，除了美景其餘不取，除了足跡其餘不留!維持旅遊環境品質，需靠大家一起來，也是每個人的責任。希望每個遊客都是有素養的好公民，發揮公德心，共同維護大自然環境。
(中時)
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