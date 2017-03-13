高市動保處19日在大樹區辦犬貓免費絕育
偏遠地區獸醫資源不足，高市動保處啟動偏鄉免費絕育活動，由獸醫巡迴提供服務，19日將於大樹區溪埔社區活動中心辦理，民眾只要攜帶身分證件，並將愛犬愛貓帶至現場報名即可。
高市動保處表示，為減少偏遠地區流浪犬、貓問題，動物保護處本月提早啟動全市偏遠地區免費犬貓絕育活動，活動現場犬貓絕育、晶片植入及狂犬病疫苗注射皆免收費用。
3月19日上午於大樹區溪埔社區活動中心，辦理偏遠地區犬貓絕育三合一活動，飼主攜帶身分證件，帶愛犬、愛貓現場報名即可參加，報名至上午11時30分截止，相關活動將陸續公布於高市動保處官方網站（http://livestock.kcg.gov.tw/index.aspx）。
動保處長徐榮彬表示，從生理角度來看，母犬絕育可杜絕致命率極高的子宮蓄膿問題，公犬絕育則可以避免睪丸腫瘤、疝氣、或圍肛腺瘤的發生，而絕育也可從源頭管控流浪犬、貓數量，解決環境衛生、交通安全、防疫漏洞等公共問題。
他說，依《動保法》第22條規定，飼主應為特定寵物絕育，若未絕育者令其限期改善，逾期仍未改善者處新台幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，若仍未改善者得按次處罰，動保處將不定期加強稽查。
(中時)
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