7歲Kimi成熟彎腰牽手當大哥 林志穎心暖
林志穎與老婆陳若儀2015年生下雙胞胎兒子Jenson和Kyson後，幸福組成一家五口，大兒子Kimi也升格當大哥哥，林志穎曾透露原本擔心雙胞胎兒子出生後，大兒子會怕失寵，不過Kimi對兩個弟弟相當疼愛，7歲的Kimi牽著弟弟的手奔跑，看在林志穎眼中更是暖心不已。
林志穎幸福擁三兒子，近日他曬出Kimi與一對雙胞胎的互動點滴，照片中Kimi和弟弟在草地上奔跑，7歲的Kimi還貼心彎腰、手緊牽著弟弟向前，畫面溫馨爆表，也讓林志穎感性說：「看著小黑米慢慢變成大黑米哥哥，牽著弟弟的手在草地奔跑，心裡暖暖的」。
Kimi在4歲時曾與爸爸林志穎登上親子實境秀《爸爸去哪兒》，當時Kimi萌樣融化不少觀眾的心，而隨著節目結束，加上林志穎希望孩子有自己的生活，就鮮少帶Kimi出席公開活動，不過林志穎仍樂於分享三兄弟的生活大小事，分享一家幸福。
(中時電子報)
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