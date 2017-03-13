台中福華魔法套餐 完美複製宮崎駿動畫美食
台中福華讓宮崎駿美食從動畫裡走出來了！讓宮崎駿粉絲們不用親自去日本朝聖宮崎駿美術館，只要到台中福華就能吃到宮崎駿動畫裡的美食。
餐點設計以多部宮崎駿的經典動畫為發想，自3月10日起至4月16日止，於1樓豪吧推出「魔法美食套餐」，每套售價650+10％。
魔法套餐中將「魔女宅急便」、「龍貓」、「神隱少女」等多部宮崎駿知名動畫中的美食原汁原味呈現，探索屋久島前先嚐嚐當地特色日式拉麵「屋久島魔法拉麵」，甘甜湯品像千年山林裡的天然泉水，神祕氛圍感受空靈。
「黯然消魂和食飯」酸鹹滋味觸動靈感，體驗一下宮崎駿創作動畫美食的魅力。甜點「靈魂療癒系蛋糕」盡情揮霍喜怒哀樂，有彈性、蓬鬆的海綿，感受強韌的生命力。
熱飲「精靈圓舞曲」為薰衣草奶茶，暖暖的紫色奶茶，療癒舒壓像有精靈守護。冷飲「霧之森」為薄荷氣泡飲，終年雨季的屋久島擁有大片千年神木，煙霧瀰漫，喝下綠色森林，心肺都滋潤了起來。隨餐贈送「我是勇者飯糰」，此飯糰是給屋久島登山的旅客補給的糧食，代表旅人的毅力，有充滿正面能量含義。
另於3月24前，上台中福華飯店臉書，專案貼文留言：「4月30日前我要到台中福華看屋久島魔法森林攝影展+我要抽中魔法套餐」，並標註3名好友，即可參加魔法套餐抽獎。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。