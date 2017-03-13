台中福華魔法套餐，完美複製宮崎駿動畫美食

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台中福華1樓豪吧推出「魔法美食套餐」，將「魔女宅急便」、「龍貓」、「神隱少女」等多部宮崎駿知名動畫中的美食原汁原味呈現。(馮惠宜攝)

台中福華讓宮崎駿美食從動畫裡走出來了！讓宮崎駿粉絲們不用親自去日本朝聖宮崎駿美術館，只要到台中福華就能吃到宮崎駿動畫裡的美食。

餐點設計以多部宮崎駿的經典動畫為發想，自3月10日起至4月16日止，於1樓豪吧推出「魔法美食套餐」，每套售價650+10％。

魔法套餐中將「魔女宅急便」、「龍貓」、「神隱少女」等多部宮崎駿知名動畫中的美食原汁原味呈現，探索屋久島前先嚐嚐當地特色日式拉麵「屋久島魔法拉麵」，甘甜湯品像千年山林裡的天然泉水，神祕氛圍感受空靈。

「黯然消魂和食飯」酸鹹滋味觸動靈感，體驗一下宮崎駿創作動畫美食的魅力。甜點「靈魂療癒系蛋糕」盡情揮霍喜怒哀樂，有彈性、蓬鬆的海綿，感受強韌的生命力。

熱飲「精靈圓舞曲」為薰衣草奶茶，暖暖的紫色奶茶，療癒舒壓像有精靈守護。冷飲「霧之森」為薄荷氣泡飲，終年雨季的屋久島擁有大片千年神木，煙霧瀰漫，喝下綠色森林，心肺都滋潤了起來。隨餐贈送「我是勇者飯糰」，此飯糰是給屋久島登山的旅客補給的糧食，代表旅人的毅力，有充滿正面能量含義。

另於3月24前，上台中福華飯店臉書，專案貼文留言：「4月30日前我要到台中福華看屋久島魔法森林攝影展+我要抽中魔法套餐」，並標註3名好友，即可參加魔法套餐抽獎。

(中時)