台中市府追加歲出預算35億元 國民黨團市議員批不尊重議會

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台中市議會13日召開程序委員會，由議長林士昌(左)主持，討論第2屆第7次臨時會議議程。（陳世宗攝）

民進黨團前總召吳敏濟(右)親自坐鎮運疇帷幄，爭取市府追加歲出預算能順利獲得通過。（陳世宗攝）

台中市106年度總預算1888億餘元，去年底藍綠雙方經近7小時協商，決議刪減39億餘元；市府在第1次追加減預算案，追加歲出35億餘元，引起國民黨團市議員楊正中等人不滿，抨擊市府藐視議會！台中市政府表示，其中有12億餘元，為中央補助市府重大建設案地方配合款。

台中市議會13日召開程序委員會，由議長林士昌主持，討論第2屆第7次臨時會議議程，決議3月21日起至30日召開臨時會，將審議市府106年度地方總預算第1次追加（減）預算案等，並於22日及24日進行市府專案報告。

市議員楊正中說，預算科目應符合79條規定，本預算去年底才刪39億餘元，市府竟在臨時會就追加35億餘元。李中指出，市府提案要調整原市區里鄰不盡公平！2018世界花博四個場館未發包，日月湖大費周章清淤沒多久又有死魚？精武東路挖破水管等，一定要提出專案報告。

市政府表示，106年度台中市地方總預算第1次追加（減）預算案，追加歲出35億5755萬元，其中12億4262萬元9000元，為中央今年補助市府各重大建設案地方配合款；其餘歲出部分，為總預算審核時未獲議會通過，但經檢視確實有必要辦理，才再次追加爭取議會支持。

市府強調，包括汙水下水道管網建設及道路刨封、公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫、充實愛心食物銀行、焚化廠底渣委託再利用處理計畫、推動參與式預算、補助台中市影視發展基金會營運經費及補助影視業者拍片取景計畫等，重大交通及地方建設。

經討論後，3/21日召開第一次會議；3/22及3/24日進行專案報告；3/23日法規委員會審查議案及其它事項；3/27日辦理各委員會審查議案及其它事項，3/28日蒐集及整理議事資料，3/29日審議提案並進行第二讀會；3/30日審議提案、三讀議案第二、三讀會及閉會。

(中時)