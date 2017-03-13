台中市府追加歲出預算35億元 國民黨團市議員批不尊重議會
台中市106年度總預算1888億餘元，去年底藍綠雙方經近7小時協商，決議刪減39億餘元；市府在第1次追加減預算案，追加歲出35億餘元，引起國民黨團市議員楊正中等人不滿，抨擊市府藐視議會！台中市政府表示，其中有12億餘元，為中央補助市府重大建設案地方配合款。
台中市議會13日召開程序委員會，由議長林士昌主持，討論第2屆第7次臨時會議議程，決議3月21日起至30日召開臨時會，將審議市府106年度地方總預算第1次追加（減）預算案等，並於22日及24日進行市府專案報告。
市議員楊正中說，預算科目應符合79條規定，本預算去年底才刪39億餘元，市府竟在臨時會就追加35億餘元。李中指出，市府提案要調整原市區里鄰不盡公平！2018世界花博四個場館未發包，日月湖大費周章清淤沒多久又有死魚？精武東路挖破水管等，一定要提出專案報告。
市政府表示，106年度台中市地方總預算第1次追加（減）預算案，追加歲出35億5755萬元，其中12億4262萬元9000元，為中央今年補助市府各重大建設案地方配合款；其餘歲出部分，為總預算審核時未獲議會通過，但經檢視確實有必要辦理，才再次追加爭取議會支持。
市府強調，包括汙水下水道管網建設及道路刨封、公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫、充實愛心食物銀行、焚化廠底渣委託再利用處理計畫、推動參與式預算、補助台中市影視發展基金會營運經費及補助影視業者拍片取景計畫等，重大交通及地方建設。
經討論後，3/21日召開第一次會議；3/22及3/24日進行專案報告；3/23日法規委員會審查議案及其它事項；3/27日辦理各委員會審查議案及其它事項，3/28日蒐集及整理議事資料，3/29日審議提案並進行第二讀會；3/30日審議提案、三讀議案第二、三讀會及閉會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。